Rata somajului este in crestere. 38% dintre someri sunt tineri

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Hunedoara (AJOFM HD) a dat publicitatii datele privind rata somajului, la sfarsitul lunii septembrie 2022.La aceasta data, in evidentele agentiei erau inregistrati 5.826 someri (din care 3.197 femei), rata somajului fiind de 3,74 %."Comparativ cu luna precedenta, cand rata somajului a fost de 3,39 %, in aceasta luna acest indicator a inregistrat o crestere de 0,35 pp. Din totalul de 5.826 persoane inregistrate in evidentele AJOFM Hunedoara, ... citeste toata stirea