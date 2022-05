Recomandari ale ISU Hunedoara: "Mersul la scaldat in locuri neautorizate poate fi extrem de periculos"

Vara isi face deja simtita prezenta, fapt pentru care tot mai multi dintre noi isi doresc sa gaseasca locul ideal pentru a se racori. Mersul la scaldat in locuri neautorizate poate fi insa extrem de periculos. In fiecare an, copii, tineri si chiar adulti care stiau sa inoate, si-au pierdut viata fie pentru ca nu a fost nimeni langa ei care sa le sara in ajutor, fie pentru ca s-au hazardat in ape inselatoare.Pentru a preintampina producerea unor evenimente cu consecinte tragice in timpul ... citeste toata stirea