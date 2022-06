Retezatul inainte de constructia uriasului baraj de la Gura Apelor

Inainte de a incepe amenajarea hidroenergetica Raul Mare - Retezat, din anii 70, tinutul ocupat de lacul de acumulare Gura Apelor si de marele baraj din Retezat era un loc salbatic, scaldat de apele raului Lapusnicul Mare si ale afluentilor sai, cunoscut ca traseu turistic important in Retezat."Lapusnicul Mare isi are obarsia in insasi inima masivului, acolo unde torentul vijelios al Bucurei, care coboara din marile lacuri ale complexului alpin cu acelasi nume, se uneste cu torentul mai ... citeste toata stirea