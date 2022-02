Retinuti dupa ce au dat spargere la catedrala

Trei barbati, cu varste intre 28 de ani si 38 de ani, au fost retinuti de politisti, dupa ce au dat o spargere la Catedrala Eroilor din Hunedoara. Doi dintre ei sunt recidivisti si fusesera eliberati recent din penitenciar.Spargerea reclamata a avut loc in 10 ianuarie, iar cei trei ar fi intrat prin efractie in interiorul bisericii, de unde au luar circa 500 de lei, aflati in cutia milei."Din cercetarile penale rezulta faptul ca acestia ar mai fi participat si la alte furturi comise pe raza ... citeste toata stirea