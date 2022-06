Rezultate Bacalaureat 2022 Hunedoara. De unde provin absolventii cu media 10

Au fost afisate rezultatele examenelor de Bacalaureat 2022. In judetul Hunedoara, rata de promovare este mai ridicat fata de cea inregistrata in anii trecuti. Patru absolventi de liceu din judetul Hunedoara au obtinut media 10 la Sesiunea de vara a Bacalaureatului. Rezultatele examenelor au fost afisate luni, 27 iunie.Performanta uimitoare pentru Romania a elevilor dintr-o echipa de robotica. Sunt campioni mondiali VIDEOAu fost mandria satelor Hunedoarei. Ce s-a ales de scolile inchise in ... citeste toata stirea