Santierul magistralei feroviare de mare viteza din vestul Romaniei. Unde sunt punctele critice VIDEO

In mai multe locuri de pe noua magistrala feroviara construita in vestul Romaniei, constructorii au intampinat dificultati. Asociatia Pro Infrastructura, care monitorizeaza proiectele mari de infrastructura derulate in Romania, a publicat un raport privind situatia lucrarilor de modernizarea a magistralei feroviare Simeria - Arad (KM 614), in lungime totala de 141 de kilometri.VIDEO DIN ZONA TUNELURILORVIDEO CU PODURILE PESTE MURESMembrii asociatiei arata ca au identificat impreuna cu unul ... citeste toata stirea