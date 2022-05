Sapte cetateni straini au fost depistati muncind "la negru" in judetul Hunedoara

Politistii de imigrari din Hunedoara, in urma activitatilor intreprinse, au depistat sapte cetateni straini care desfasurau activitati lucrative fara forme legale pe raza judetului. Pe numele acestora au fost emise 6 decizii de returnare prin care sunt obligati sa paraseasca tara in termen de cel mult 30 de zile si o decizie de returnare sub escorta de pe teritoriul tarii noastre. Totodata, reprezentantii societatilor comerciale au fost sanctionati contraventional cu amenda in valoare totala de ... citeste toata stirea