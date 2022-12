Sase tineri raniti intr-un accident rutier. Soferul a fugit de la fata locului

Un accident rutier a avut loc miercuri seara in Petrosani. Victimele au intre 11 si 14 ani.Politia Municipiului Petrosani a fost sesizata cu privire la faptul ca, pe strada 1 Decembrie 1918, din Petrosani, un conducator auto a accidentat sase tineri, pe trecerea de pietoni, dupa care a parasit locul faptei.La scurt timp, in urma declansarii activatilor specifice, a fost identificat in localitatea Aninoasa, pe strada Cazanesti, un tanar de 19 ani, din ... citeste toata stirea