Satele de munte, cu drumuri infundate in noroaie

Dupa o iarna grea, in care zapezile au facut aproape impracticabil singurul drum spre satul Ursici din muntii Orastiei, localnicii sunt nevoiti sa astepte alte cateva saptamani, pentru a putea circula in siguranta cu masinile pe drumul Bosorod - Ursici.Din cei 15 kilometri ai traseului, doar trei au fost asfaltati. Soseaua se infunda in mijlocul unei paduri, de unde incepe urcusul spre satul aflat pe Platoul Luncanilor. Pentru soferii de autoturisme, inaintarea prin padure este o aventura ... citeste toata stirea