SCLABORATOARELE FARES BIO VITAL SRLAngajeaza incepand cu 01 August 2022OPERATORI / MANIPULANEsI IN INDUSTRIA ALIMENTARACerinte:studii mediimeticulozitateexperienta in activitatea de productierespectarea cerintelor de disciplina, igiena si protectia muncii;Se oferainca din prima luna de angajaresalariul minim in industria ... citeste toata stirea