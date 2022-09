Scene tulburatoare pe o strada din Petrosani

Un barbat din Petrosani a fost retinut de politisti dupa ce a lovit intentionat, cu masina, un alt localnic. Cei doi s-ar fi certat inainte de agresiunea petrecuta miercuri, dupa-amiaza."Barbatul in varsta de 46 de ani, in timp ce conducea un autoturism pe strada Jiului, din municipiul Petrosani, a surprins si accidentat un barbat in varsta de 38 ani, din municipiul Petrosani. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. In cauza, politistii au intocmit ... citeste toata stirea