Scriitoarea Virginia Wolf, celebrata la Deva

Biblioteca Judeteana "Ovid Densusianu" Hunedoara - Deva, cu sprijinul Consiliului Judetean Hunedoara si in parteneriat cu Colegiul National Pedagogic "Regina Maria" Deva, organizeaza in ziua de 3 martie 2022, ora 1100, in Sala Festiva a Colegiului National Pedagogic "Regina Maria" din Deva, o prezentare cultural-educativa dedicata scriitoarei engleze Virginia Woolf, de la a carei nastere s-au implinit la 25 ianuarie 140 de ani.Este o traditie a bibliotecii noastre ca, in preajma Zilei ... citeste toata stirea