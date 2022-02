Se mentine ostilitatea PSD fata de pensionarii grupei I conditii deosebite/speciale de munca

De mai mult timp este evidenta atitudinea de ura a PSD fata de pensionarii care si-au desfasurat activitatea in conditii grele de munca. Asta, daca ne aducem aminte, in primul rand, de Legea 192/2015 "violata" de catre guvernul PSD-ALDE care, in mod voit, tacit si iresponsabil, a emis HG 291/05.05.2017 care modifica stagiile complete de cotizare, utilizate la determinarea punctajului anual, de la data pensionarii, respectiv de la stagii de cotizare de 20 ani la stagii de cotizare intre 30-35 ... citeste toata stirea