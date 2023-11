Aproape douazeci de ani politica petrosaneana a fost o gluma proasta. Atat de proasta incat a lasat urme adanci in mentalul colectiv al petrosanenilor, dar si in infrastructura orasului.Eu insumi am scris si am vorbit cel putin zece ani din cei douazeci despre moartea clinica in care s-a aflat PSD in "capitala" Vaii Jiului.Resorturile acestei morti sunt partial cunoscute, dar, la un moment dat, am sa le scriu pentru a fi consemnate. Spun acum ca a fost vorba de bani, functii si alte ... citeste toata stirea