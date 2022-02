Secretele fostelor baze militare din zona Hunedoarei, de care nimeni nu indraznea sa se apropie VIDEO

Autoritatile comuniste au infiintat mai multe baze militare pentru a apara regiunea Hunedoarei de atacurile aeriene si, totodata, pentru a suplimenta forta de munca in minele din Valea Jiului. Cele mai multe unitati au fost desfiintate in anii 2000. Ramasitele fostelor unitati militare din judetul Hunedoara ocupa terenuri intinse pe sute de hectare, Cele mai multe au fost dezafectate si lasate in conservare de la inceputul anilor 2000.Descoperire uimitoare langa o fosta baza militara ... citeste toata stirea