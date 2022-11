Secretele muntilor din vecinatatea Sarmizegetusei Regia

Muntii din imprejurimile Sarmizegetusei Regia ascund resurse minerale pretioase. Aici au fost descoperite rezerve de Niobiu, Tantal si de pamanturi rare, potrivit unui raport publicat in 2022 de Ministerul Economiei, cu titlul "Strategia Romaniei pentru Resurse Minerale Neenergetice orizont 2035".Iar in aceeasi zona, incepand din anii A'50 au fost deschise mai multe mine de uraniu, toate exploatarile fiind inchise pana la sfarsitul anilor A'80. In zona Gradistii de munte au mai fost ... citeste toata stirea