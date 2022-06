Sectia de imprumut carte pentru copii a Bibliotecii judetene a fost redeschisa, dupa renovare

Astazi s-a redeschis Sectia de Imprumut Carte pentru Copii dupa o perioada in care a fost inchisa pentru renovare. Este un spatiu cald, primitor, in care ii asteptam pe micii nostri prieteni sa vina sa consulte o carte, sa imprumute carti, DVD-uri, CD-uri si jocuri. Este o sectie care se ocupa de formarea deprinderilor pentru citit in randul copiilor, iar la ora actuala detine un numar de 23.705 de unitati biblioteconomice, avand o frecventa medie zilnica de 40 de utilizatori.Iata ca ... citeste toata stirea