Seful CJ Hunedoara, cu camera ascunsa la Urgente: "45 de minute nimeni nu m-a bagat in seama" VIDEO

Laurentiu Nistor, presedintele Consiliului Judetean Hunedoara a filmat cu o camera ascunsa modul in care sunt tratati pacientii Urgentelor de la Spitalul Judetean din Deva. Laurentiu Nistor, presedintele Consiliului Judetean Hunedoara, a publicat un clip video pe pagina sa de Facebook, in care isi prezinta experienta neplacuta prin care a trecut pe holurile Unitatii de Primiri Urgente a Spitalului Judetean de Urgenta din Deva.Probleme in linia de Urgente a Pediatriei Hunedoara: "Legal, medicii ... citeste toata stirea