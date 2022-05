Sesiunea de vara a Universitatii din Petrosani va avea loc cu prezenta fizica

Dupa doi ani in care au ajuns rar in salile de curs, studentii Universitatii din Petrosani vor sustine sesiunea cu prezenta fizica. Aceasta este decizia conducerii institutiei de invatamant superior din Capitala Vaii Jiului.De altfel, studentii frecventeaza in acest moment cursurile, numarul imbolnavirilor de COVID-19 fiind scazut in Municipiul Petrosani."Sesiunea de examene va fi fata in fata. O sesiune de examene in aceasta forma e mult mai relevanta. Testarea cunostintelor studentilor ... citeste toata stirea