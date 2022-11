Sfaturi pentru drumetii montane reusite pe timp de iarna

Ascensiunile pe munte in timpul iernii sunt, pentru multi turisti, un mijloc de a ramane activi pe tot parcursul anului, fiind considerate revigorante si benefice pentru sanatate. Hunedoara ofera o multime de astfel de destinatii amatorilor de drumetii.Salvamontistii le recomanda amatorilor de drumetii ca intotdeauna inainte de a porni in expeditii montane in aceasta perioada sa verifice prognoza meteorologica din zona unde calatoresc si conditiile de ascensiune pe munte.De asemenea, ... citeste toata stirea