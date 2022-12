SigurACASA - campanie de prevenire a furturilor din locuinte

In data de 27 decembrie 2022, politistii din cadrul Compartimentului Analiza si Prevenire a Criminalitatii au desfasurat in cadrul campaniei de prevenire a furturilor din locuinte#sigurACASAactivitati cu caracter preventiv-informativ in cartierulDaciadin municipiul Deva, destinate persoanelor vulnerabile, avand ca scop cresterea gradului de constientizare in randul populatiei generale cu privire la furturile din locuinte, principalele moduri de operare si modalitati eficiente de ... citeste toata stirea