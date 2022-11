Sir de furturi comise de un tanar din Hunedoara

Politistii hunedoreni au identificat un tanar in varsta de 28 ani, din Hunedoara, banuit de comiterea unor infractiuni de furt calificat, comise pe raza municipiului Hunedoara.Din cercetari, a reiesit faptul ca, in data de 18 octombrie 2022, in jurul orei 18:55, tanarul a observat ca doi barbati au parcat o autoutilitara pe raza municipiului Hunedoara, in fata unui dozator de lapte (portierele autoutilitarei au fost inchise, dar neasigurate), iar in timp ce barbatii se ocupau de igienizarea ... citeste toata stirea