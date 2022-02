Soarta artificialelor orase-dormitor din Hunedoara, ridicate in ritm alert de regimul comunist VIDEO

Fostele orase munictoresti ale Hunedoarei au ajuns intr-o situatie dramatica in ultimele decenii, dupa desfiintarea marilor centre industriale. Hunedoara a fost cel mai industrializat judet al Romaniei in deceniile de comunism, iar mai multe localitati hunedorene au fost destinate exclusiv familiilor de muncitori, multi dintre ei proveniti din alte zone ale tarii.GALERIE FOTO CU COMBINATUL DIN CALAN IN 2003VIDEO CU ORASUL CALANOrasele monoindustriale erau numite si "orase dormitor" din ... citeste toata stirea