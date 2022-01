Soarta ruinelor combinatului din Hunedoara depinde de fondurile europene

Declinul Combinatului siderurgic din Hunedoara a inceput dupa 1990, cand au avut loc primele disponibilizari masive, urmate de jafurile din colosul siderurgic si de primele demolari in uzinele sale. In anii 2000, sute de cladiri si instalatii care ocupau aproape 140 de hectare din combinatul siderurgic Hunedoara au fost puse la pamant.Constructii inalte de zeci de metri au fost transformate in moloz si fier vechi. Ramasitele lor au fost valorificate, insa firmele de demolari nu s-au mai ocupat ... citeste toata stirea