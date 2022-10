Sofer baut, retinut de politisti dupa ce a lovit cu masina doua adolescente

Un barbat a lovit cu masina doua adolescente, pe o trecere de pietoni din Petrosani. Accodentul rutier s-a petrecut miercuri seara, iar soferul a fugit de la fata locului.Politistii din cadrul Politiei Municipiului Petrosani au identificat conducatorul autoturismului implicat in evenimentul rutier. Acesta este un barbat din Petrila, in varsta de 52 de ani, care a fost depistat in cursul serii, pe raza municipiului Lupeni.Barbatul a fost testat cu aparatul alcoolscop, ... citeste toata stirea