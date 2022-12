Sofer baut si fara permis, retinut de politisti, dupa un accident

Joi, in jurul orei 07:20, politistii au fost sesizati cu privire la faptul ca, pe DN 76, in comuna Baia de Cris, a avut loc un accident rutier in care au fost implicate doua autovehicule (fara a rezulta victime).Politistii care s-au deplasat la fata locului au constatat faptul ca un autoturism a iesit din parcarea unui restaurant in DN76 si nu a acordat prioritate de trecere autoutilitarei conduse de un barbat in varsta de 35 de ani, din comuna Vata de Jos, care circula pe drumul national. ... citeste toata stirea