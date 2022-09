Solutii pentru iarna 2022-2023, la Universitatea din Petrosani

Scaderea temperaturilor din termometre, in special dimineata (in dimineata scrierii acestui material se inregistrau 7 grade), ne face pe toti sa ne gandim la facturile din sezonul rece. Nici conducerea Universitatii din Petrosani nu face exceptie. Astfel ca, oficialii institutiei de invatamant superior isi pregatesc strategia pentru sezonul rece.Conform rectorului Universitatii din Petrosani, solutiile gasite pana in acest moment se refera la comasarea anumitor activitati si cautarea de ... citeste toata stirea