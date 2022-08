Spaga la Evidenta Populatiei. Ce suma a primit o angajata pentru a urgenta eliberarea unor carti de identitate

O angajata a Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Populatiei Hunedoara (S.P.C.L.E.P.) a fost prinsa in flagrant, in timp ce primea ilegal 150 de euro, de la un hunedorean.Functionara ar fi pretins ca isi poate trafica influenta asupra functionarilor institutiei, pentru a urgenta obtinerea unor carti de identitate, informeaza Directia Generala Anticoruptie - Serviciul Judetean Anticoruptie Hunedoara."In 19 august, angajata din cadrul S.P.C.L.E.P. Hunedoara a primit, in temeiul ... citeste toata stirea