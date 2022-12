Spaga luata de sarbatori l-a trimis in inchisoare pe juristul primariei

Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) l-au pus sub invinuire pe Constantin Paval, juristul Primariei Lupeni, acuzat de luare de mita.Potrivit anchetatorilor, in perioada octombrie - noiembrie 2022, Constantin Paval ar fi pretins de la un om de afaceri suma de 50.000 euro pentru a-l "ajuta" sa concesioneze o suprafata de teren de 160 metri, aflata in proprietatea Primariei municipiului Lupeni. Juristul fusese desemnat printr-o dispozitie a primarului sa faca parte din comisia de ... citeste toata stirea