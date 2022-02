Politia Municipiului Vulcan a fost sesizata de o femeie din localitate cu privire la faptul ca, persoane necunoscute, in perioada 24-26 ianuarie 2022, au patruns in locuinta sa prin efractie (respectiv fortarea usii de acces in apartament) si au sustras mai multe bunuri (bijuterii din aur, un televizor si un cuptor cu microunde).In cauza, politistii au intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de ... citeste toata stirea