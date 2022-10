Spargatori prinsi in flagrant la Hunedoara

In noaptea de 23 octombrie .2022, in urma activitatilor investigativ-operative, politistii Biroului de Investigatii Criminale din cadrul Politiei Municipiului Hunedoara, impreuna cu politistii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale si Brigazii de Operatiuni Speciale Alba, au reusit prinderea in flagrant doi barbati cu varste cuprinse intre 33 si 38 de ani, din municipiul Hunedoara.Acestia, cunoscand faptul ca o femeie, care detine o locuinta in municipiul Hunedoara, este plecata din ... citeste toata stirea