Strazile Devei redevin periculoase? Doi localnici au fost talhariti

Patru barbati au ajuns in arest preventiv dupa doua talharii comise pe strazile Devei.Marti, 11 octombrie, un barbat in varsta de 42 ani, a reclamat Politiei ca in timp ce se afla in fata unui bar din municipiul Deva, a fost agresat fizic de doi barbati necunoscuti, iar unul dintre acestia i-ar fi furat din buzunarul jachetei 300 de lei."Politistii au organizat, in cursul aceleiasi zile, o actiune in urma careia au depistat doi barbati, in varsta de 30 si de 31 de ani, ambii din Deva, cu ... citeste toata stirea