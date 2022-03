Studentii Universitatii din Petrosani se intorc in amfiteatre

Studentii si profesorii universitatii din Petrosani se intorc in anfiteatre. Acest eveniment are loc dupa doi ani de absenta.Decizia a fost luata, la sfarsitul saptamanii trecute, in Consiliul de Administratie al Universitatii din Petrosani. Iar rectorul Sorin Radu a facut anuntul oficial al revenirii la orele in format fizic."Am discutat cu colegii si am aprobat ca, de luni, 14 martie, toata activitatea sa se mute in amfiteare, fata ... citeste toata stirea