Suma importanta furata de hoti din casele unor varstnici din Brad

Un barbat sub pretextul ca verifica butelia de gaz, a patruns in apartamentul unei familii din Brad si a furat 34.000 de lei si 22.000 de euro, pe care cei doi soti ii aveau depozitati in dormitorul locuintei, intr-un aragaz nefunctional. Infractiunea s-a petrecut in 10 mai, iar hotul nu a fost prins.In data de 10 septembrie 2022, politistii au fost sesizati de o femeie cu privire la faptul ca persoane neidentificate au sustras o suma de bani din locuinta vecinei sale, in varsta de 92 de ani ... citeste toata stirea