Sunt bani pentru jefuitorii tarii, nu si pentru pensionarii contributivi!

Grija guvernului pentru cei mai bogati (jefuitorii tarii) este evidenta si in acest an, avand in vedere cresterea pensiei speciale medii cu 822 lei in timp ce pensia contributiva doar cu 6 lei.Ministrul Muncii, Budai, o tine intruna cu impactul bugetar de 11miliarde lei pentru majorarea cu 10% de la 1 ianuarie 2023 a pensiilor contributive, dar nu spune ca pentru pensiile speciale se cheltuie anual peste 12 miliarde lei, fara a mai adauga banii cheltuiti cu majorarea ... citeste toata stirea