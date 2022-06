Consultantul in comunicare Nicu Tasca critica pe blogul sau tinuta prefectului judetului Hunedoara, Calin Marian, in cel putin doua aparitii publice. Prefectul s-a prezentat in fata obiectivelor aparatelor de fotografiat din institutia sa in pantaloni scurti si a dat publicitatii pozele."Este primul demnitar pe care il vad participand la un eveniment public in pantaloni scurti. Sunt de peste doua decenii in presa, dar asa ceva nu am vazut niciodata. Pana la acest ... citeste toata stirea