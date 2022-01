Supravietuitor in tinutul Romania

Poate ca nu as fi scris acest articol daca dimineata nu ar fi fost "sparta" de o stire cu un caracter banal deja in Romania. Fiul fostului sef de la Combaterea Criminalitatii din Brasov a fost arestat pentru trafic de droguri.De mult timp atrag atentia ca Romania este un Stat Mafiot, capusat de copiii interlopilor si mafiotilor care se plaseaza pe functii de conducere in acest tinut, ca Stat nu-i mai pot spune.Daca nefericitul asta de Sef al AntiMafia nu a reusit sa combata mafiotul de la ... citeste toata stirea