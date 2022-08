Talhari retinuti de politisti. Au atacat un barbat, pentru a-i fura borseta

Plitistii din cadrul Politiei Municipiului Lupeni au fost de un sesizati de un barbat in varsta de 55 de ani, din Lupeni, cu privire la faptul ca a fost victima a unei infractiuni de talharie.In urma verificarilor efectuate, politistii au stabilit faptul ca barbatul, in timp ce mergea spre locuinta, pe o strada din municipiul Lupeni, a fost impins din spate, a cazut si a fost lovit de mai multe ori cu picioarele, apoi i-a fost sustrasa borseta, in care avea mai multe bunuri personale (cartea ... citeste toata stirea