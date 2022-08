Tanar din Lupeni, retinut pentru talharie

Un tanar banuit de comiterea unei infractiuni de talharie a fost retinut preventiv de politistii din Lupeni.Politia Municipiului Lupeni a fost sesizata de un barbat in varsta de 65 de ani despre faptul ca persoana necunoscuta i-a furat o borseta cu mai multe bunuri.Politistii care s-au deplasat la fata locului au identificat persoana vatamata, care a relatat faptul ca, dupa ce a plecat spre casa dintr-un local in care a consumat bauturi alcoolice, in timp ce se deplasa pe o strada din ... citeste toata stirea