Tanar prins cu droguri si cu un pistol in masina

Duminica seara, politistii au oprit autoturismul condus de un tanar de 27 de ani, din Petrila, care de deplasa pe strada Republicii, din orasul Petrila.In urma controlului autoturismului, politistii au gasit o tigareta confectionata manual, ce continea bucati uscate dintr-o planta de culoare maro-verzui si un pachet de tigari in interiorul caruia se aflau muguri de planta (inveliti in staniol), iar in buzunarul de la scaunul soferului (amplasat in spatele acestuia) a fost gasit un pistol cu ... citeste toata stirea