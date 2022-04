Tanar prins dupa ce a incercat sa fure masina unui agent de curierat

Politia Municipiului Deva a fost sesizata, joi, prin S.N.U.A.U. 112, de un catre un tanar in varsta de 25 de ani din municipiul Deva, in calitate de angajat al unei societati de curierat, cu privire la faptul ca, in cursul aceleasi zile, in jurul orei 19:17, un tanar a incercat sa ii sustraga autoturismul proprietate personala, pe care il foloseste in activitatea de curier.Autoturismul era parcat in fata unei cladiri situat pe bulevardul Decebal din municipiul Deva, pe perioada cat ... citeste toata stirea