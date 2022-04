Tanar retinut pentru spargeri de masini

Politia Municipiului Deva a fost sesizata de un barbat din municipiul Deva cu privire la faptul ca in seara zilei de 9 aprilie 2022, in jurul orei 22:10, un tanar a intentionat sa patrunda in cele doua autoturisme pe care le avea parcate in fata imobilului in care locuieste.Potrivit reclamantului, tanarul ar fi actionat manerele de la portiere masinilor, insa a fugit de la fata locului fara sa sustraga vreun bun, in momentul cand mama proprietarului masinilor i-a observat intentia si a ... citeste toata stirea