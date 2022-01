Pompierii si echipele medicale de urgenta au fost chemate, joi, in ajutorul unui tanar de 30 de ani, care a ramas prins sub cabina unui camion de mare tonaj, in timp ce efectua lucrari de reparatii la aceasta. Accidentul s-a petrecut pe o strada din Orastie."A intervenit un echipaj al Detasamentului Orastie, specializat in descarcerare, care a extras la timp victima, strivita de cabina, cu ... citeste toata stirea