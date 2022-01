Geanina Mihoc (20 de ani), o tanara din Lupeni, a fost arestata preventiv dupa ce a comis o spargere. A intrat in casa unor localnici si le-a furat banii si bijuteriile de aur."Tanara este banuita ca in ziua de 16 ianuarie 2022, a patruns prin efractie in dormitorul locuintei unei femei din Vulcan, prin fortarea unei ferestre, si a sustras 52.000 de lei si doua perechi de ... citeste toata stirea