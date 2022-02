Tara Hategului, taramul vechilor castele nobiliare. Ce secrete intunecate au cele mai faimoase mosii VIDEO

Zeci de castele si conace ridicate in secolele trecute impanzesc judetul Hunedoara. Cele mai faimoase se afla in regiunea istorica Tara Hategului si au apartinut unor familii care isi au originile in epoca medievala. Multe dintre cladirile impunatoare puteau ramane "bijuteriile" satelor hunedorene, insa in ultimele decenii au fost lasate prada ruinei. In secolul al XIX-lea, mai multe familii maghiare, cu origini medievale romanesti, stapaneau domenii intinse din Tara Hategului si Retezat, in ... citeste toata stirea