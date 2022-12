Tatal soferului teribilist care a produs accidentul din Petrosani isi apara fiul: "Era cu fratele mai mic in masina"

Tatal soferului in varsta de 19 ani, care s-a urcat baut la volan si a produs un accident mortal pe centura Petrosaniului, a explicat de ce fiul sau a fugit de la locul accidentului, dupa ce a lovit sase copii cu masina.Potrivit barbatului, in masina se mai afla si fratele lui Claudiu Nitariu, in varsta de noua ani. "Copilul mai mic ne-a spus ca un prieten al lui Claudiu i-a spus sa mearga pana in Petrosani pentru ca are o treaba, sa faca o cursa pana in Petrosani", a relatat tatal lui Claudiu ... citeste toata stirea