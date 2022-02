Tineri prinsi dupa ce au dat o spargere si au furat un seif cu bani

Miercuri, politistii din Lupeni au organizat o actiune in urma careia au identificat trei tineri, din Lupeni, banuiti de comiterea unei infractiuni de furt calificat.Furtul a fost comis la data de 31 ianuarie a.c., iar banuitii ar fi patruns prin fortarea ferestrei in locuinta unei persoane, din Lupeni, de unde ar fi sustras un seif, care continea o suma de bani (in valuta si lei), precum si un inel, un lant si o bratara din aur. ... citeste toata stirea