Titlu acordat post-mortem. Sabin Faur, cetatean de onoare al municipiului Hunedoara

Consiliul Local a acordat joi, 31 martie, post-mortem, titlul de "Cetatean de onoare al municipiului Hunedoara" domnului Sabin Faur, fost director al Combinatului Siderurgic in perioada 1976 - 1990."Tatal meu a fost un industrias. Nu era prea mult pe-acasa. Tinea foarte mult la acest oras, mai ales la combinat. Eu am plecat demult in SUA. Am incercat sa-l duc si pe tata acolo. Nu am reusit. A venit insa in vizita si a ramas surprins de felul in care americanii din Boston munceau. Chiar m-a ... citeste toata stirea