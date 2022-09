Toamna arheologica la Ardeu

Cercetarile arheologice organizate de Muzeul Civilizatiei Dacice si Romane Deva impreuna cu Universitatea de Vest din Timisoara la Ardeu continua.Vremea nefavorabila a trecut, iar echipa a putut sa desfasoare activitatile proiectate in conditii bune. Structura cercetata in acest an pare sa aiba caracter funerar, iar oasele incinerate au inceput sa apara.Sursa: https://www.facebook.com/iosifvasile.ferenczSa amintim comunitatii ca la Ardeu se gaseste un monument plin de semnificatii:Unul ... citeste toata stirea