Tot mai multi copii cad prada drogurilor

Potrivit unui raport prezentat de Prefectura Judetului Hunedoara, cele mai recente date statistice arata ca 8,2 % din elevii inscrisi in invatamantul liceal si profesional din judetul Hunedoara au consumat droguri cel putin o data in ultimul an."Potrivit celui mai recent studiu efectuat in judetul nostru, cei mai multi tineri consuma canabis, etnobotanice si cocaina. Este destul de insemnat si numarul celor care sunt consumatori de ecstasy sau medicamente fara prescriptie, pe care le combina ... citeste toata stirea